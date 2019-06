Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

À l'initiative du syndicat départemental des sapeurs-pompiers professionnels, une cinquantaine de pompiers du SDIS (service départemental d'incendie et de secours) ont entamé un grève illimitée ce mercredi 12 juin 2019. Ils ont installé des palettes devant les locaux de la direction du SDIS, bloquant ainsi la route Monthyon dans le centre-ville de Saint-Denis. Dans la ligne de mire des pompiers en colère, un manque de transparence de la direction, un manque d'effectif, des primes versées arbitrairement et pire encore, une direction "qui ne sait pas ce qu'elle fait". En plus de cela, les pompiers dénoncent de mauvais investissements de la direction, une gabegie financière.

À l'initiative du syndicat départemental des sapeurs-pompiers professionnels, une cinquantaine de pompiers du SDIS (service départemental d'incendie et de secours) ont entamé un grève illimitée ce mercredi 12 juin 2019. Ils ont installé des palettes devant les locaux de la direction du SDIS, bloquant ainsi la route Monthyon dans le centre-ville de Saint-Denis. Dans la ligne de mire des pompiers en colère, un manque de transparence de la direction, un manque d'effectif, des primes versées arbitrairement et pire encore, une direction "qui ne sait pas ce qu'elle fait". En plus de cela, les pompiers dénoncent de mauvais investissements de la direction, une gabegie financière.