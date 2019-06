Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Ce jeudi 13 juin 2019, une remise des prix était organisée au Théâtre du Grand Marché à Saint-Denis pour décorer les lauréats des concours de Unes, du Wikiconcours et de Médiatiks 2019. Organisés chaque année par le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information (CLEMI), service de réseau Canopé, ces trois concours ont pour but d'encourager et récompenser les productions médiatiques des élèves : Unes de journal, reportages photos, journaux imprimés, sites d'informations ou blogs, webradios et webTV, etc.

