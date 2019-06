Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Matante Rosina a regardé au fond de son pilon et de sa tasse de café, pour ce jeudi 13 juin 2019 elle a vu qu'il y en aura pour tous les goûts. Le soleil sera là le matin et les nuages lui voleront la vedette dans l'après-midi. Et ça se passe comment au-dessus de vos têtes ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

