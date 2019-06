Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Après trente-deux jours de consultation publique, les trois commissaires enquêteurs désignés par le tribunal administratif ont rendu leur avis sur l'ouverture de la carrière de Bellevue à Saint-Paul. Avis défavorable. Nouveau coup dur pour la Région, quelques semaines après que le tribunal administratif ait suspendu les autorisations préfectorales d'exploitation et de défrichement de la carrière de Bois blanc. Les associations en faveur d'une Nouvelle route du littoral en tout-viaduc jubilent. Du côté de la société GTOI, maître d'oeuvre du projet et de la Région maître d'ouvrage, qui militent depuis le début pour une digue entre la Grande Chaloupe et La Possession, c'est plutôt la soupe à la grimace. Il ne reste que 2,7 kilomètres de route à construire et pourtant, on n'en voit pas le bout...

