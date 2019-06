Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Attac Réunion manifestera ce samedi 15 juin 2019 à partir de 9h30 devant la station Total de Saint-Leu pour "dénoncer l'impunité des multinationales", a annoncé l'association dans un communiqué. Ils dénoncent, entre autre, l'"impunité fiscale, environnementale, sociétale et judiciaire" dont disposerait l'entreprise pétrolière et gazière Total, et demande la création d'un texte international juridiquement contraignant pour les multinationales (Photo d'illustation rb/www.ipreunion.com)

