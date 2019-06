Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Alors que le conseil municipal avait rejeté le compte administratif 2018 et le projet de budget primitif 2019, la préfecture avait saisi la Chambre régionale des comptes (CRC) de La Réunion. Le compte de la commune ayant été certifié confirme par la CRC, le préfet approuve à son tour le compte administratif 2018 et arrête le budget primitif 2019 de la commune de la Plaine-des-Palmistes. La CRC et la préfecture vont donc dans le sens de Marco Boyer. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

