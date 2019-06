Ce vendredi 14 juin 2019, à l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, une méga collecte de sang sera organisée à la NORDEV, Hall C, à Sainte-Clotilde, de 9 heures à 17 heures. En parallèle à la collecte de sang, des animations " bien -être " seront organisées. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

Cette année, l’EFS lance aussi l’opération " #Prenez le relais, 1 mois pour Tous donner ! ". Tous les citoyens sont invités à se faire les ambassadeurs du don de sang auprès de leur entourage du 11 juin au 13 juillet 2019 pour les encourager à donner à leur tour leur sang. L’objectif : mettre en place une grande chaîne de solidarité collective qui se formera ainsi grâce à ce passage de témoin pour aider les patients qui ont besoin de transfusions sanguines.

Pendant un mois, donneurs anonymes, personnalités et porte-paroles se relayeront sur les réseaux sociaux et dans les médias, dans les centres de collecte et sur le terrain, pour inviter leurs proches à " prendre le relais " en donnant leur sang et en se mobilisant à leur tour.

Par ailleurs, une application mobile " Dondesang " a été créée à l’occasion. Parmi ses fonctionnalités, on retrouve :

Trouver facilement une collecte en géolocalisant l’ensemble des lieux de don

Tester son aptitude au don via un questionnaire d’autoévaluation

Se renseigner sur les contre-indications liées aux voyages grâce à une interface simple et interactive

Accéder à tout moment à son espace donneur (historique de don et à vos informations personnelles, lieux de collecte favoris, etc.)

Prendre rendez-vous directement pour son prochain don (pour l’instant disponible seulement dans certaines régions)

Le don du sang en chiffres c'est :

10 000 dons par jour

1 million de patients soignés avec des produits sanguins chaque année

50% des donneurs qui ont moins de 40 ans

128 sites de prélèvement sur l’ensemble du territoire

40 000 collectes mobiles par an, à l’origine de 81% des dons réalisés

Qui peut donner ?

Se sentir en bonne santé

Avoir entre 18 et 70 ans

Peser plus de 50 kg

Il existe toutefois des contre-indications, dont :

Des soins dentaires depuis moins de 24 heures, une extraction dentaire depuis moins d’une semaine

Des antécédents de transfusion sanguine ou greffe

Une grossesse ou un accouchement dans les 6 derniers mois

Un piercing ou un tatouage réalisé dans les 4 derniers mois

De la fièvre ou une infection dans les 2 dernières semaines

Des problèmes de santé

Des partenaires multiples sur les derniers mois

