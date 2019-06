A l'occasion de la Journée nationale des sapeurs-pompiers ce samedi 15 juin 2019, un hommage ainsi que nombreuses activités sont organisées à Trois-Bassins et Saint-André. Au programme : démonstration des sapeurs-pompier, cérémonie officielle d'hommage et de distinctions, présentation des véhicules... La journée débutera dès 8 heures avec l'ouverture des casernes au public. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

Le temps fort de la journée se déroulera à Trois-Bassins sur la place de l'église à 9h30 avec la cérémonie d'hommage et de remise de distinctions aux sapeurs-pompiers en présence d'Amaury de Saint-Quentin, préfet de La Réunion, de Serge Hoarau, président du conseil administratif du SDIS 974, Daniel Pause, maire de Trois-Bassins et le colonel Hervé Berthouin, directeur départemental du SDIS 974.

Le programme complet est à retrouver ci-dessous :



Trois-Bassins (centre-ville, Place de l’église et à la caserne) :



- 9h : démonstration de secours à personne par des Jeunes Sapeurs-Pompiers

- 10h : cérémonie officielle d’hommage et de distinctions aux sapeurs-pompiers

- 11h : démonstration d’extinction d’un incendie par des Jeunes Sapeurs-Pompiers

- 9h à 15h : présentation de véhicules d’interventions, initiation aux gestes qui sauvent " GQS "

- Visite de la caserne de 8 à 9h et de 13h à 16h



Saint-André :



- De 8h à 16h : présentation de véhicules d’interventions (grande échelle, ambulances, camion-citerne feux de forêts, véhicule de secours routier…), atelier d’initiation aux gestes de premiers secours

- De 14h à 16h : démonstration commentée d’une intervention de secours routier : simulation d’accident de la circulation avec une victime incarcérée dans un véhicule, mise en place du balisage, abordage de la victime par une équipe de sapeurs-pompiers, protection incendie, calage, désincarcération...