Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Ce vendredi 14 juin 2019, Martine Ladoucette, la directrice générale de l'Agence régionale de santé a présenté les priorités d'actions de la structure sur la période 2019-2020. Quatre axes majeurs : la prévention, améliorer les parcours de prises en charge des patients, favoriser le maintien à domicile des personnes en difficulté, développer l'accès aux soins pour les populations les plus éloignées. Une feuille de route ambitieuse sur une période limitée avec plusieurs enjeux majeurs que l'ARS devra prendre en compte notamment le vieillissement de la population, l'augmentation des pathologies liées au surpoids et à l'obésité et la désertification de spécialistes dans la zone.

