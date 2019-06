Un atelier d'hypnose transgénérationnel est organisé ce dimanche 16 juin 2019 à La Saline-les-bains, avec Olivier Chevalier, enseignant en hypnose humaniste.

L'auto-hypnose est une pratique qui n'est pas donnée à tous mais cette journée peut être l'occasion de tester. Olivier Chevalier, enseignant en hypnose humaniste, propose d'explorer son arbre généalogique.

Des exercices seront aussi proposés pour tenter de guérir certains blocages et travailler sur la relaxation. Ce week-end se veut complémentaire au module " Hypnose pour les enfants et adolescents " et s’inscrit dans la même veine que la Thérapie Symbolique Avancée.

Inscription sur le : +262 692 48 79 27 ou par mail: r-eveil@outlook.fr. Les détails de l'événement sur ce lien.

