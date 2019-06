Dans le cadre de son conseil municipal, La Possession veut s'illustrer en tant que ville impliquée dans les mutations et l'amélioration du cadre de vie général des citoyens, des agents et de son territoire. Nous publions ici le communiqué de la commune. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un éco PLU participatif approuvé à la Possession

Afin de répondre aux besoins résidentiel d’une population de plus en plus nombreuse, d’assurer la préservation et le développement de son projet de territoire, pour l’aménagement d’une Ville durable avec un cadre de vie de qualité, la Collectivité a procédé à la révision de son Plan Local d’Urbanisme. Ayant fait l’objet depuis 2005 de 3 modifications et de 4 révisions simplifiées, le nouveau éco PLU participatif a été adopté en conseil Municipal.

"C’est une fierté pour la Ville d’avoir aussi fortement porté la démarche de cet éco PLU participatif vert qui trouve un juste équilibre entre les besoins des citoyens en logement, en développement économique , en espaces de loisirs…mais aussi avec la nature à travers les espaces naturels et l’agriculture!" a déclaré Vanessa Miranville.

La particularité de cet éco PLU réside dans la concertation engagée auprès des habitants, ayant placée l’humain au centre du projet mais également la conception d’une ville verte, dynamique, innovante et résiliente. La Ville a notamment été la première commune de l’île à instaurer le dispositif de concertation dématérialisée.

Un forfait vélo pour les agents de la ville

Si la collectivité s’est d’ores et déjà placée en tant que relais à la transition énergétique, elle a souhaité pouvoir le faire vivre dans le quotidien de ses agents en instaurant un forfait d'indemnité kilométrique vélo à leur destination de 0,25 € net par kilomètre parcouru, dès lors que l'agent effectue un trajet d'au moins 1 km par jour avec un montant sera plafonné à 200 € par an et par agent.

"Venant travailler tous les jours à pied, il est important d’encourager les modes de déplacements respectueux de l’environnement ! La mise en place de ce forfait vélo pour les agents est une façon de pouvoir allier l’utile à l’agréable et de promouvoir les activités physiques quotidiennes afin de rester en bonne santé" a déclaré Vanessa Miranville.

Participation au programme de Volontariat de Solidarité Internationale (VSI)

Signataire d’une convention avec la ville de Victoria axée sur le Développement Durable et la définition d’une filière de tri des déchets sur l’archipel, la Ville de la Possession a approuvé la mise en place du dispositif du Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) avec l’Association France Volontaires afin de porter une politique publique encore plus ambitieuse en faveur de la jeunesse et de l’ insertion professionnelle à l’internationale. Une assistance se faisant notamment avec l’appui du prestataire technique SEM CYCLEA et subventionnée par les différents partenaires.

Une association Smartcity Réunion

Officiellement engagée dans une démarche Smartcity depuis septembre 2017 avec la signature d’une Charte de Valeurs signée par les trois partenaires : la Ville de La Possession, la SEMADER et ICV, la Ville poursuit cette démarche en formalisant cette action tripartite et en l’ouvrant aux partenaires intéressés en créant une association loi de 1901 : l’association Smartcity Réunion.

Cette association détient pour vocation d’intervenir dans tous projets liés au développement de villes intelligentes sur le territoire géographique de La Réunion, ainsi que d'en faire la promotion ou nouer des partenariats liées aux villes intelligentes au-delà des frontières géographiques de La Réunion.

L’approbation paiement d’une subvention à hauteur de 10 000 € au titre du droit d’entrée ainsi que l’adhésion à hauteur de 1000 € de la Ville au titre de l’année 2019 a été acté.

Le Compte Administratif 2018 adopté

La ville de la Possession continue à améliorer sa situation financière et à faire face aux besoins d’équipements liés à l’augmentation de la population et l’a démontré à travers la présentation de son compte administratif.

Avec une épargne qui se maintient pour la ville de 2.741.000 euros d’épargne brute pour 2018, les dépenses de fonctionnement continuent quand elle à être maitrisées. Les dépenses d’équipement (bâti scolaire, voiries, zac Cœur de Ville…) sont de 10.4 millions.

La ville va ainsi pouvoir inscrire dans le budget supplémentaire un montant de 1.5 millions de recettes grâce à une gestion raisonnée et prudente de la collectivité des finances, dans un contexte particulièrement difficile pour les collectivités.

