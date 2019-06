Le SDIS 974 annonce à l'occasion des festivités de la Journée nationale des Sapeurs-Pompiers la distinction de 16 sapeurs-pompiers récompensés pour leur engagement et leur sens du devoir.

Remise de 3 médailles d’honneur échelon bronze (10 ans d’ancienneté)

La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers est destinée à récompenser les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l’exercice de leurs fonctions ou qui s’y sont particulièrement distingués.

Sergent Nicolas SANDANCE (CIS des Trois-Bassins)

Caporal Thierry FATOL (CIS des Trois-Bassins)

Caporal Grégory RIVIERE (CIS des Trois-Bassins)

Remise de 13 lettres de félicitations du chef de corps

Les lettres de félicitations du chef de corps visent à valoriser les sapeurs-pompiers ayant effectué un acte méritant lors d’une intervention particulièrement périlleuse.

Intervention du 22 juillet 2018 à Saint-Denis

Ces sapeurs-pompiers ont participé à la mise en sécurité de leurs collègues lors d’une intervention périlleuse en mer pour le sauvetage d’un homme derrière le cimetière de l’Est à Saint-Denis. Le courage et le sang-froid de l’équipage ont permis le succès de l’intervention

Lieutenant Jérémy SHEIKMEERA (CIS de Saint-Denis)

Adjudant-chef Guy LAFUTEUR (CIS de Saint-Denis)

Sergent Jacques LARAVINE (CIS de Saint-Denis)

Sapeur Johan MARSAN (CIS de Saint-Denis)

Sergent Dominique PERITA (CIS de Saint-Denis)

Sapeur Henrico VICTOIRE (CIS de Saint-Denis)

Intervention du 28 septembre 2018 à Saint-Paul

Lors d’un violent incendie dans un parc automobile sur la route de Sans-Soucis à Saint-Paul, l'esprit d’initiative et la réactivité des soldats du feu mobilisés ont permis la mise en sécurité de leurs collègues et le sauvetage des biens.

Adjudant-chef Patrick LUSIGNY (CIS de La Possession)

Sergent David COURTEAUD (CIS de La Possession)

Caporal Laurent OULIA (CIS de La Possession)

Caporal Jean-Frédéric PERROT (CIS de La Possession)

Caporal Nathian ROVAN (CIS de La Possession)

Sergent Joachim GRONDIN (CIS Le Bernica)

Caporal John VIRAMA (CIS Le Bernica)

Hommage aux sapeurs-pompiers décédés

Comme chaque année, un hommage solennel est rendu aux pompiers décédés depuis la dernière édition dont l’Adjudant Jessy EVE, du centre d’incendie et de secours de Saint-André, mort en service commandé en janvier dernier. " Ces sapeurs-pompiers par leur courage en toutes situations, leur engagement dans leurs missions et la passion avec laquelle ils répondent aux exigences de leur métier, sont à la fois la fierté de l’établissement et celle des réunionnais " indique Serge Hoarau, Président du conseil d’administration du SDIS 974.

En 2018, le SDIS 974 était composé de 855 sapeurs-pompiers professionnels, 1 428 sapeurs-pompiers volontaires et 263 personnels administratifs techniques et spécialisés. Ces équipes ont géré 53 583 interventions.

www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com