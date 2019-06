Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 21 heures

Afin de simplifier au quotidien leurs démarches et remplir leurs obligations sociales et fiscales, la CGSS propose des offres de services, notamment le TESE et le CEA aux entreprises et associations. Suite à la suppression du Titre de Travail Simplifié (TTS) au 31 décembre 2018, plus de 3 000 adhérents ont souscrit aux nouvelles offres proposées depuis le 1er janvier 2019 par les CGSS afin de simplifier la vie des entreprises et associations situées à La Réunion aux Antilles et en Guyane : le Tese (Titre emploi service entreprise) destiné aux entreprises y compris du secteur agricole, et le Cea (Chèque emploi associatif) aux associations. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

