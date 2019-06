C'est à l'initiative de M Julien Singainy et de Femmes974, qu'a pu être organisée récemment une rencontre entre les membres du Collectif pour l'Élimination des violences Intra Familiales (CEVIF) et la Direction de la Société de Déménagement AGS. Yohann Desseigne, Directeur de la filiale à La Réunion, souhaitait, en effet, envisager comment son entreprise pouvait apporter son aide aux victimes. Il fut très vite décidé de s'inspirer de l'expérience américaine Meathead Movers "Déménager pour mettre fin aux violences domestiques".

L’ensemble des Associations formant le collectif CEVIF accompagnent régulièrement, sur toute l’île, des victimes qui, dans l’urgence, doivent quitter le domicile pour se mettre hors de distance de leur agresseur alors même qu’elles sont démunies voir sans ressources et en état de choc. La mise en place d’un partenariat entre le CEVIF et AGS qui s’engage à agir gratuitement pour accompagner la victime dans son déménagement est susceptible de lever le frein au départ et d’entreprendre dans les meilleures conditions une mise à l’abri avec le personnel du CEVIF en appui.

Au-delà de la signature d’une convention ce vendredi 14 juin 2019, AGS s’inscrit résolument dans le champ de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise en investissant davantage dans le capital humain ; le projet est également de décliner le message du CEVIF sur différents supports : les camions, les containers de déménagement et jusqu’aux tee-Shirts des déménageurs qui sillonnent tout le territoire.

Pour rappel, Femmes 974 est un réseau de femmes qui depuis 8 ans agit et sensibilise contre le harcèlement, le sexisme, les violences sexuelles, morales, et les inégalités salariales.