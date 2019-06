Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 46 minutes

L'association Scabe (Sport culture art et bien-être) organise une canirando. Rendez-vous est donné à 16h au niveau du parking du Pôle Emploi, à l'Éperon (départ en passant sous le pont de la quatre voies). Venez découvrir la ravine Saint-Gilles en amont des Cormorans. Une heure et demi de marche tranquille avec (ou sans) chien...N'oubliez pas de l'eau pour vous et pour vos poilus. Adhésion à l'association possible le jour même (1 euro/an). La marche convient aux enfants. (photo d'illustration)

