BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 16 juin 2019



- A La Réunion, la question de la place du père reste entière

- Webcup - dernière étape avant la finale de l'Océan indien

- Sakifo 2019, volcan en éruption, migrants à Mayotte et bac

- Terre de reggae : gagnez vos places pour le festival

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Belles éclaircies à l'horizon

A La Réunion, la question de la place du père reste entière

Sous l'impulsion de la CAF de La Réunion, une action de valorisation de la place et du rôle du père est engagée en commun avec l'Observatoire de la parentalité, qui travaille depuis plusieurs années sur l'analyse des évolutions au sein de la cellule familiale. Dans un contexte où les familles monoparentales sont trois fois plus nombreuses à La Réunion que la moyenne nationale et que le schéma familial reste encore assez traditionnel dans notre île, la question de la place du père reste aujourd'hui toute entière.

Webcup - dernière étape avant la finale de l'Océan indien

Le top départ de la compétition Webcup a été donné ce samedi 15 juin 2019 à midi dans l'ensemble des îles de l'Océan Indien : les développeurs web répartis sur chacune des îles doivent développer un portail d'actualité totalement accessible, avec un accès aux contenus et services web pour les personnes handicapées. Ils doivent plancher sur un sujet peu commun : une invasion d'extra-terrestres qui attaque les humains pour les rendre déficients...

Sakifo 2019, volcan en éruption, migrants à Mayotte et bac

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 10 juin au vendredi 15 juin 2019 sur Imaz Press



- Lundi 10 juin - Sakifo 2019 c'est fini, mais que la fête fut belle

- Mardi 11 juin - Le Piton de la Fournaise est en éruption

- Mercredi 12 juin - Mayotte, de loin le département qui enferme le plus de migrants

- Jeudi 13 juin - L'ex-otage français Francis Collomp est décédé

- Vendredi 14 juin - Bac perturbé ou pas : la grande incertitude

Terre de reggae : gagnez vos places pour le festival

Rien que pour vous, Imaz Press Réunion organise un concours pour tenter de gagner des places au Festival Terre de reggae, qui se tient le samedi 6 juillet 2019 à la Ravine Saint-Leu. Le principe est très simple : rendez-vous sur notre page Facebook. Faites-nous rire ou rêver en nous racontant pourquoi vous voulez aller au festival. Les plus créatifs seront récompensés. 10 gagnants se verront alors offrir 2 places chacun pour y aller avec la personne de leur choix. Fin du jeu-concours le 29 juin !

La pa Météo France i di, sé zot i di – Belles éclaircies à l'horizon

Un peu de pluie au volcan, quelques nuages et de belles éclaircies sur le littoral : telles sont les prévisions de Matante Rosina pour ce dimanche 16 juin 2019. Notre gramoune prévoit aussi des rafale de vents et une mer agitée Comment se passent les choses chez vous ?