Le top départ de la compétition Webcup a été donné ce samedi 15 juin 2019 à midi dans l'ensemble des îles de l'Océan Indien : les développeurs web répartis sur chacune des îles doivent développer un portail d'actualité totalement accessible, avec un accès aux contenus et services web pour les personnes handicapées. Ils doivent plancher sur un sujet peu commun : une invasion d'extra-terrestres qui attaque les humains pour les rendre déficients...

Des extra-terrestres envahiront la terre d’ici 20 ans !

Le sujet de cette année fait à nouveau la part belle à l’imaginaire. L’équipe de la Webcup Réunion a décidé de plonger les participants dans la science-fiction : Que se passerait-il si une race extra-terrestre avait capté les messages envoyés par le programme SETI en 1974 depuis le télescope d’Arecibo à Porto-Rico ? Ces messages de quelques centaines de bits contenaient des informations sur la race humaine, et notre positionnement dans la galaxie.

Ce point de départ on ne peut plus réelle laisse part ensuite à la fiction. En 2024, la terre reçoit une réponse informant de l’envahissement de la terre d’ici une vingtaine d’année, et de l’arrivée imminente de particules microscopiques qui vont contaminer un tiers de l’humanité en la rendant déficiente de plusieurs façons : perte d'odorat, perte gustative, paralysie partielle des mains, ou encore déficience visuelle comme auditive. Le but de ce virus est clair : diminuer les capacités d'une partie de l'humanité, la rendant ainsi moins productive tout en la mettant à l'écart du reste de la population afin de nous diviser.

La terre doit réagir et se préparer au combat ! Le premier axe de travail est le développement d'une plateforme d'actualité en ligne qui prend en compte les nouvelles déficiences de la majorité des habitants de la terre afin de nous réunifier. Ainsi, les développeurs avaient 24h pour concevoir un portail d’actualité totalement accessible aux contenus pour les personnes porteuses de divers handicaps.

Une collaboration étroite avec Pierre Reynaud

Pour la première fois, l’équipe de la Webcup a travaillé le sujet avec une collaboration extérieure, comme l’explique Fabien Degieux, Président de l’association : “Nous avons rencontré Pierre Reynaud, en septembre 2018, au Startupweekend de Saint-Pierre, que nous organisons également. Il connaissait bien notre manifestation Webcup, et nous a demandé si l’accessibilité, son cheval de bataille, faisait partie des critères de notation des sites réalisés. Nous lui avons expliqué que malheureusement non, les participants n’avaient pas le temps rendre le site web accessible en seulement 24H, mais a germé l’idée conjointe de faire un sujet spécialement dédié à l’accessibilité. Nous savons que ça va pas mal désorienter les participants, mais souhaitons mettre à l’honneur dans tout l’océan indien ces pratiques techniques qui permettent aux personnes handicapées de ne pas être mise à l’écart des contenus numériques”.

Pour Pierre Reynaud, Président du Comité Valentin HAÜY de la Réunion et de l’Océan Indien, Référent Accessibilité Numérique au Conseil Départemental de la Réunion, et également expert en accessibilité numérique, cette dernière est un engagement de tous les jours : “Avec la dématérialisation qui s’accélère, le numérique est à la fois un fabuleux levier d’inclusion pour les personnes en situation de handicap mais aussi un facteur d’exclusion sans précédent si les outils et ressources numérique ne sont pas pensés et conçus accessibles. Trop méconnu encore, il nous faut mieux communiquer sur l’accessibilité numérique. Tout naturellement, il nous a paru intéressant en tant qu’association au service des personnes aveugles et malvoyantes de porter ce sujet avec l’association Webcup, car l’accessibilité est l’affaire de tous !”

Un jury constitué d'informaticiens et d'experts en accessibilité

Ce dimanche 16 juin à 12h, les 10 équipes présentes auront terminé cette diagonale du web, et devront défendre leur travail devant un jury composé, entre autres, d’expert en accessibilité numérique.

Côté expert en informatique, le jury est composé de Sonia Saugrin, Jimmitry Payet, Djothi Grondin et Kaycy Dungia.

Cette année, avec ce sujet orienté accessibilité numérique, Pierre Reynaud sera bien entendu membre du jury, et il sera accompagné de Catherine Guidet, experte Accessiweb et trésorière du Comité Valentin HAÜY de la Réunion et de l’Océan Indien.

Le jury aura en charge de décerner les différents prix et récompenser l’équipe qui aura réalisé le meilleur travail. Cette équipe représentera la Réunion à la finale de l’Océan Indien.

