Attac Réunion a manifesté ce samedi 15 Juin 2019 de 9h à 11h devant la station Total de Saint-Leu pour dénoncer l'impunité des multinationales. Une vingtaine de militants étaient rassemblés. Ils se sont notamment allongés sur la route en hommage aux 208 militants tués l'année dernière dans le monde. Attac mène toute une série d'actions pour introduire des régulations contraignantes afin que les multinationales soient obligées de respecter les droits humains et l'environnement. Une pétition est en ligne pour soutenir leur démarche, elle a déjà recueilli plus de 569.000 signatures.

Une nouvelle fois, Attac dénonce la puissance des multinationales et les avantages injustes dont elles bénéficient. "Manifester devant Total n'est évidemment pas anodin", nous explique Omid Lakestani, membre du bureau d'Attac Réunion. "Notre action couvre à la fois les problématiques fiscale, minière et environnementale. Total est une entreprise championne en terme d'exploitation des ressources fossiles, elle possède également de nombreuses filiales implantées dans des paradis fiscaux."

Une pétition en ligne réclame une vraie justice envers ces multinationales qui ne jouent pas le jeu. "Les accords de commerce et d’investissement confèrent aujourd’hui aux entreprises multinationales des droits exorbitants et leur donnent accès à un système de justice parallèle pour les protéger" explique Attac sur cette page. "On demande une réglementation internationale", explique Omid Lakestani. "Si les citoyens continuent à résister comme ça, on peut obtenir un résultat."

Durant la matinée, les militants se sont également allongés sur la route pour rendre hommage à tous les militants tués l'année dernière : 208 personnes en tout.

D'autres actions vont venir dans l'année. Attac Réunion va se mobiliser autour du mois de septembre à propos du référendum qui porte sur la privatisation des Aéroports de Paris. Une action est également prévue concernant la vie chère à La Réunion. Enfin, Attac apportera son soutien à Oasis Réunion, qui organise une campagne de tests d'urine appelés "glyphotests" pour y chercher des traces de glyphosate.

