Sous l'impulsion de la CAF de La Réunion, une action de valorisation de la place et du rôle du père est engagée en commun avec l'Observatoire de la parentalité, qui travaille depuis plusieurs années sur l'analyse des évolutions au sein de la cellule familiale. Dans un contexte où les familles monoparentales sont trois fois plus nombreuses à La Réunion que la moyenne nationale et que le schéma familial reste encore assez traditionnel dans notre île, la question de la place du père reste aujourd'hui toute entière. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

