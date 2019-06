Rien que pour vous, Imaz Press Réunion organise un concours pour tenter de gagner des places au Festival Terre de reggae, qui se tient le samedi 6 juillet 2019 à la Ravine Saint-Leu. Le principe est très simple : rendez-vous sur notre page Facebook. Faites-nous rire ou rêver en nous racontant pourquoi vous voulez aller au festival. Les plus créatifs seront récompensés. 10 gagnants se verront alors offrir 2 places chacun pour y aller avec la personne de leur choix. Fin du jeu-concours le 29 juin !

Vous mourrez d'envie d'aller écouter du reggae le 6 juillet, du bon reggae ? Alors tentez de décrocher deux invitations, c'est le moment, nous en offrons jusqu'au 29 juin. Attention il n'y en aura pas pour tout le monde !

Voici le mode d'emploi. Direction notre page Facebook "Imaz Press Réunion (page officielle)". Vous y trouverez, épinglé en tête de page, notre jeu-concours. Sous ce post, mettez un commentaire dans lequel vous nous expliquez avec qui et pourquoi vous souhaitez aller au Festival Terre de reggae.

Tout se passe en commentaires Facebook. Les récits les plus drôles, créatifs, imaginatifs seront récompensés. 10 lots de 2 places iront à nos coups de coeur. Alors à vos claviers !

Des concerts à ne pas manquer !

Pour bien commencer les vacances de l'hiver austral, le légendaire groupe de reggae jamaïcain Les Congos jouera en formation complète avec Cédric Myton, Ashanti Roy, Watty Burnett et Kenroy Ffyffe. L'île Maurice sera aussi largement présente avec son seggae puissant.

Ras Natty Baby, acteur incontournable de la scène seggae à l’île Maurice et dans le monde, sera de la partie, on ne le présente plus aujourd'hui. Autre invité de choix : Tian Corentin, chanteur du groupe Perdition. Ses tubes comme "Zanfan lafrik" ont résonné dans toutes les radios de la Réunion et à Maurice dans les années 1990 et 2000.

On retrouvera aussi Renald Collet alias Racine Seggae, Jessica Persée, et Nicaise Lartin, ancienne voix du groupe Aim à Nou. On l'avait notamment entendue dans les tubes "Malin", "Paquita moin doudou" ou encore "Ral bol".

Les organisateurs conseillent aux visteurs de réserver tôt. Ouverture des portes 17h30, début du festival à 18h. Les concerts se terminent aux alentours de 00h30. Le billet quant à lui coûte 20 euros.

