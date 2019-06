Les effectifs de la Police Nationale de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé sur le département 20 opérations de sécurisation et de sécurité routière pour lesquelles 79 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion au cours de ce week-end du 14 au 16 juin 2019. (Photo d'illustration Police 974)

Ils ont relevé 101 infractions dont 19 délits dont :

- 11 Conduites sous l'Empire d'un état Alcoolique (taux compris entre

0,46 et 1,35 mg/l d'air expiré)

- 05 défauts d'assurance

- 03 défauts de permis de conduire

8 automobilistes se sont vu retirer leur permis suite à ces diverses infractions au Code de la route.

Au cours de ces divers contrôles, la Police nationale a également constaté 82 infractions au Code de la Route dont :

- feu rouge / stop / priorité : 2

- défauts de port de casque : 2

- défauts d'équipement : 3

- défauts de contrôle technique : 7

- autres : 61

De même, les unités du Service d’Intervention d’Aide et d’Assistance de Proximité (SIAAP) de Saint-Denis ont réalisé dans la soirée du vendredi 14 juin au samedi 15 juin un contrôle anti-pousse sur l’ensemble du front de mer de Saint-Denis.

Une vingtaine de véhicules ont été contrôlés et trois infractions relevées (1 défaut de permis de conduire, 1 plaque d’immatriculation non conforme et 1 non observation de feu rouge fixe). La présence régulière et dissuasive des forces de la Police nationale contribue de façon notable à lutter contre le phénomène de pousse mettant en danger les usagers de la route.