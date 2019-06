À l'occasion de la 3ème Journée nationale des blessés de l'armée de Terre (JNBAT), placée cette année sous la double thématique de la fraternité d'armes et de l'innovation, le RSMA-R et le 2e RPIMa se mobilisent pour leurs camarades blessés en organisant conjointement une course pédestre les 22 et 23 juin 2019 à Saint-Pierre, avec le soutien de l'ensemble des Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cette action sportive caritative vise à sensibiliser le grand public à la cause des blessés de l’armée de Terre, à diffuser des informations sur les aides, les prises en charge et les innovations à tous les militaires blessés et à leurs familles, et à réunir des fonds (montants des inscriptions et des dons) qui seront intégralement reversés à la Cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre (CABAT). La CABAT a pou mission de soutenir les blessés et les familles dans leur réadaptation sociale et professionnelle.

Les courses, proposées en solo ou par équipe, se dérouleront sur le front de mer de Saint-Pierre. Le départ sera donné samedi 22 juin à compter de 10h et les sportifs militaires réaliseront une boucle entre le port et les jardins de la plage sur des durées de 6, 12 ou 24 heures pour la course la plus longue. Des démonstrations militaires (atterrissages de parachutistes sur la plage), des stands d’informations et un espace pour les dons seront à disposition du public qui viendra soutenir les coureurs tout-au-long du week-end.

www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com