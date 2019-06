Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

C'est en ramassant des déchets sur la plage de sable noir de l'Etang Salé que cet internaute est tombé sur un vieux modèle de bouteille en verre, qu'il n'avait pas revu depuis plusieurs années. Sur sa page Facebook appelée "Goodbye plastic", il partage un cliché de cette bouteille, au logo encore visible, et pleine de sable. Une seconde bouteille du même temps a été dénichée par la suite. La marque de boisson locale en question n'existerait plus depuis un bon moment. Et ce type de bouteille n'est plus commercialisé depuis une trentaine d'années.

C'est en ramassant des déchets sur la plage de sable noir de l'Etang Salé que cet internaute est tombé sur un vieux modèle de bouteille en verre, qu'il n'avait pas revu depuis plusieurs années. Sur sa page Facebook appelée "Goodbye plastic", il partage un cliché de cette bouteille, au logo encore visible, et pleine de sable. Une seconde bouteille du même temps a été dénichée par la suite. La marque de boisson locale en question n'existerait plus depuis un bon moment. Et ce type de bouteille n'est plus commercialisé depuis une trentaine d'années.