Ce dimanche 16 juin 2019, aux alentours de 23 heures, un incendie s'est déclaré dans un Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Saint-André. Les pompiers sont rapidement intervenus sur place, et ont maîtrisé le feu qui s'était déclaré dans l'une des buanderies de l'établissement. Huit résidents ainsi que quatre membres du personnel ont été évacués vers l'hôpital. " Il n'y a aucun blessé et les douze personnes sont déjà rentrés de l'hôpital " rassure cependant la direction de l'EHPAD. Le feu a été rapidement maîtrisé et n'a causé que peu de dégâts matériels en dehors de la buanderie en question. " L'établissement pourra reprendre ses activités normales rapidement, et les habitants pourront rejoindre leurs habitations " a assuré le capitaine des sapeurs-pompiers Léonce Villendeuil. Les causes de l'incendie sont pour l'instant inconnues. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

