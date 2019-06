Publié il y a 58 secondes / Actualisé le Samedi 15 Juin à 07H25

La Réunion est coupée en deux ce matin : nuages au Nord et soleil au Sud. En altitude il devrait faire plutôt beau, l'occasion pour Matante Rosina de ressortir ses chaussures de rando ! Attention au vent, qui se devrait se renforcer dans l'Est au cours de la journée. La mer peut être assez agitée également par endroits. Il fera un peu frais : pas plus de 20 degrés sur le littoral, et entre 6 et 11 degrés à l'intérieur. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

