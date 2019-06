Le samedi 29 et le dimanche 30 juin 2019, EDF 0 La Réunion fêtera les 50 ans du site hydroélectrique de Takamaka à Saint-Benoît. Plusieurs animations sont prévues pour fêter ce demi siècle au service decs Réunionnais (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

Les chiffres de la construction du barrage sont impressionnants. De 1964 à 1968, 1500 personnes travailleront à 316 mètres sous terre. Sept ouvriers y laisseront leur vie. 4 millions d’heures de travail, 67000 m3 de terrassement, 26300 m3 de béton, 37600 m3 de coffrage, 1102 tonnes d’acier. Ce sont les chiffres de cet ouvrage qui a constitué "véritable défi humain et industriel" souligne EDF.

Un enjeu stratégique

Situé dans la vallée de la rivière des Marsouins dans l'est de l'île, le barrage est construit en amont de cinq cascades : l’Arc-en-ciel, Surplomb, Petit et Grand Gingembre et petit Cimetière.

"Un enjeu stratégique pour une croissance économique et démographique. Le site de Takamaka est une véritable énergie territoriale et un passage de relai pour la population réunionnaise" commente Olivier Duhagon, directeur régional d'EDF.

Il rappelle que l’hydroélectrique représente 20% de l'énergie totale nécessaire à La Réunion. Un quart de ce pourcentage est produit par l'infrastrufture qui regroupe les sites Takamaka I et II. "Cela représente environ 35 000 foyers gérés par les sites. Takamaka produit pour couvrir les pics de consommation et l’intermittence de l’énergie solaire" dit encore Olivier Duhagon .

Un week-end d'anniversaire sous le signe d'animations

Un demi siècle d'existence cela se fête et plusieurs animations sont prévues au cours du week-end. Sur l’aire de pique-nique de Takamaka, les visiteurs pourront découvrir un village nature proposant des films, un marché péi, des jeux, une exposition photos, des démonstration de drones etc.

Les deux sites de Takamaka étant accessibles en navettes, un accès au point de vue sera aménagé pour permettre au public de découvrir l’univers hydraulique et la biodiversité de la vallée de Takamaka.

Les trois gagnants du concours de dessins organisé dans les écoles de l'île pour marquer l'anniversaire du barrage, ont été récompensés dès ce lundi.

dc/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com