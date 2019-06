Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion organise une ascension du Piton des Neiges, le vendredi 21 juin et le samedi 22 juin 2019, à l'occasion de la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion organise une ascension du Piton des Neiges, le vendredi 21 juin et le samedi 22 juin 2019, à l'occasion de la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)