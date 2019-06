Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Suite à la publication du plan d'actions 2019/2020 de l'Agence régionale de santé, les militants de Cosaladi (Coordination pour la surveillance l'action et la lutte anti-diabète) ont manifesté ce mardi 18 juin 2019 devant les services de santé publique. Ils demandent plus de transparence et que soit mis en place une stratégie ambitieuse de lutte contre le diabète à La Réunion. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

