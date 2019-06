BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 19 juin 2019



- Des plages non-fumeur à La Réunion, c'est pas pour maintenant...

- La dengue s'installe progressivement à Mayotte

- Fabienne Redt nous emmène au coeur d'un voyage initiatique

- Yann Brys, pâtissier meilleur ouvrier de france partage son savoir faire

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel bleu et du vent

Des plages non-fumeur à La Réunion, c'est pas pour maintenant...

Fin mai dernier, la municipalité de Marseille interdit le tabac sur trois de ses plages. Il faut dire que les jours de forte affluence, certaines plages prennent des allures de fumoir, ce qui renvoie une mauvaise image de la cité phocéenne et à l'heure où la protection environnementale est devenue un enjeu central, on ne peut passer à côté du sujet. Si la municipalité est dans une démarche de prévention plus que de répression, quelques jours après la mise en place de l'arrêté municipal, il semblerait que les fumeurs respectent globalement l'interdiction. Des plages non-fumeurs, tentant, non ? Qu'en est-il à La Réunion ? Notre île est-elle en train de louper le coche ?

La dengue s'installe progressivement à Mayotte

La dengue a beau s'être calmée à La Réunion, elle semble s'installer petit à petit à Mayotte... et si notre voisine connaît une épidémie aussi importante qu'ici, ce serait une catastrophe sanitaire. Deux nouveaux cas de dengue ont été confirmés la semaine dernière, annonce l'Agence régionale de Santé. Des cas qui sont autochtones, et c'est tout le problème : la dengue à Mayotte n'est plus uniquement une maladie importée par les voyageurs, elle s'installe sur l'île.

Fabienne Redt nous emmène au coeur d'un voyage initiatique

On la connaissait déjà pour le Festival du film de La Réunion, mais cette fois c'est dans le costume de réalisatrice que Fabienne Redt revient sur le devant de la scène. Passionnée de cinéma depuis toujours, la Réunionnaise a profité de son passage au Canada pour reprendre l'écriture scénaristique et la voilà qui se prépare à tourner son premier long-métrage : "Beignets de songe".

Yann Brys, pâtissier meilleur ouvrier de france partage son savoir faire

La chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCI) organise une Master Class Pâtisserie à destination des professionnels de la pâtisserie, du 18 au 21 juin au Centhor, à Saint-Gilles-Les Hauts en présence de Yann Brys.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un ciel bleu et du vent

Matante Rosina sourit à sa tasse de café, elle a vu que le ciel sera bleu malgré un petit temps frais. Comme le vent sera toujours là, notre gramoune va solidement attacher sa capeline et elle ne s'approchera pas trop du bord de mer puisque la mer sera agitée. Et chez vous c'est comment ?