Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

La dengue a beau s'être calmée à La Réunion, elle semble s'installer petit à petit à Mayotte... et si notre voisine connaît une épidémie aussi importante qu'ici, ce serait une catastrophe sanitaire. Deux nouveaux cas de dengue ont été confirmés la semaine dernière, annonce l'Agence régionale de Santé. Des cas qui sont autochtones, et c'est tout le problème : la dengue à Mayotte n'est plus uniquement une maladie importée par les voyageurs, elle s'installe sur l'île. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La dengue a beau s'être calmée à La Réunion, elle semble s'installer petit à petit à Mayotte... et si notre voisine connaît une épidémie aussi importante qu'ici, ce serait une catastrophe sanitaire. Deux nouveaux cas de dengue ont été confirmés la semaine dernière, annonce l'Agence régionale de Santé. Des cas qui sont autochtones, et c'est tout le problème : la dengue à Mayotte n'est plus uniquement une maladie importée par les voyageurs, elle s'installe sur l'île. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)