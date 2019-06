C'est vraiment l'hiver :

Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

L'hiver austral est bien là et pour le cas où vous ne l'auriez pas bien compris, le thermomètre se charge de vous rafraîchir la mémoire. Dans la nuit du mardi 18 juin au mercredi 19 juin 2019 au Maïdo pur la première fois cette année le mercure est descendu à 0°C sur les mesures de températures effectuées à 2 mètres de hauteurs et à -4.9°C pour les mesures faites au sol ! Au Pas de Bellecombe Météo France a enregistré une température de 3,1°C au Pas de Belleombe et de 5,2°C à la Plaine des Cafres (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'hiver austral est bien là et pour le cas où vous ne l'auriez pas bien compris, le thermomètre se charge de vous rafraîchir la mémoire. Dans la nuit du mardi 18 juin au mercredi 19 juin 2019 au Maïdo pur la première fois cette année le mercure est descendu à 0°C sur les mesures de températures effectuées à 2 mètres de hauteurs et à -4.9°C pour les mesures faites au sol ! Au Pas de Bellecombe Météo France a enregistré une température de 3,1°C au Pas de Belleombe et de 5,2°C à la Plaine des Cafres (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)