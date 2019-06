Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Comme chaque année, les traditionnelles cérémonies de remise des médailles du travail sont l'occasion d'honorer comme il se doit les agents du CHU de La Réunion pour leurs bons et loyaux services. Mardi 11 et 18 juin 2019, le CHU de La Réunion a organisé sur ses deux sites la cérémonie de remise de médailles d'honneur du travail. Ces distinctions valorisent l'expérience, l'implication et l'expertise des agents. Ainsi, en fonction de leurs années d'expérience professionnelle, une médaille Argent, Vermeil, ou Or leur a été décernée. Nous publions ci-dessous le communiqué du CHU.

