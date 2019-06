Publié il y a 38 secondes / Actualisé il y a 38 secondes

D'après un sondage réalisé par l'institut Pigé et La'Bel Expression, marque dédiée aux outils de démocratie participative et à la médiation, entre le 7 et le 10 juin 2019, 51% des Réunionnais ne sont pas satisfaits de leur maire et souhaiteraient en changer lors des municipales de 2020. Le sondage, effectué auprès d'un panel représentatif de 535 Réunionnaises et Réunionnais, indique cependant que la population ferait plus confiance à leur maire qu'aux autres élus, comme les députés ou conseillers régionaux et départementaux. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

D'après un sondage réalisé par l'institut Pigé et La'Bel Expression, marque dédiée aux outils de démocratie participative et à la médiation, entre le 7 et le 10 juin 2019, 51% des Réunionnais ne sont pas satisfaits de leur maire et souhaiteraient en changer lors des municipales de 2020. Le sondage, effectué auprès d'un panel représentatif de 535 Réunionnaises et Réunionnais, indique cependant que la population ferait plus confiance à leur maire qu'aux autres élus, comme les députés ou conseillers régionaux et départementaux. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)