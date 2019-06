BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 20 juin 2019



- Sans les 28 millions du gouvernement, la filière canne-sucre menacée de disparaître

- La fraude fiscale en augmentation en 2018 à La Réunion

- La Cinor lance son pacte d'engagements en faveur des entreprises

- Les élèves de CM2 vont recevoir leur livre pour les vacances

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent souffle fort

Sans les 28 millions du gouvernement, la filière canne-sucre menacée de disparaître

La filière canne-sucre est plus que jamais menacée. Les mondes agricole et politique sont en émoi après l'intervention d'Annick Girardin à l'Assemblée devant les députés. Et pour cause, la ministre des Outre-mer a indiqué que le maintien de l'aide annuelle de l'Etat allant aux producteurs de sucre était en "débat" pour l'année prochaine. Or si cette somme - 28 millions d'euros par an - disparaît, les planteurs le disent clairement : c'est la catastrophe assurée, et assurément la fin de la filière canne. La Chambre d'Agriculture est plus modérée de son côté. Optimiste, elle estime que l'enveloppe de l'Etat sera conservée l'année prochaine, et que la filière canne peut de toute façon, au fil des années, laisser place à d'autres cultures.

La fraude fiscale en augmentation en 2018 à La Réunion

Le comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) présentait ce mercredi 19 juin 2019 le bilan de l'année 2018 de la lutte anti-fraude à La Réunion. Ce dernier met en lumière une augmentation de la fraude en comparaison à 2017. Au total, ce sont 66,5 millions d'euros de fraude fiscale, ainsi que 15,4 millions d'euros de fraude aux prestations sociales qui ont été relevés l'an dernier. Une situation expliquée par le durcissement des contrôles, d'après le préfet Jacques Billant.

La Cinor lance son pacte d'engagements en faveur des entreprises

Ce mardi 18 juin 2019 au parc des expositions de Saint-Denis la Cinor a présenté son pacte d'engagements en faveur des entreprises. "Plusieurs dirigeants de sociétés ainsi que des partenaires socio-économiques et institutionnels ont assisté à la présentation" indique la Cinor dont nous publions le communiqué ci-dessous

Les élèves de CM2 vont recevoir leur livre pour les vacances

Ce jeudi 20 juin 2019, le recteur Vêlayoudom Marimoutou, accompagné de la conteuse Shanel Huet, se rend à l'école élémentaire Primat à Saint-Denis, pour remettre leur livre pour les vacances aux élèves de CM2. Il s'agit d'un recueil des Fables de Jean de La Fontaine.

Le vent souffle fort

Matante Rosina a tout prévu : elle va faire un double noeud à sa capeline et ne pas étendre son linge ce jeudi 20 juin 2019. Et pour cause, sa cousine Mimose lui a dit qu'il y aurait des rafales de vents de 70/80 km/h, avec des pointes à 85km/h dans le nord et le sud. Seules les plages de l'ouest seront un peu protégées. Et chez vous c'est comment ?