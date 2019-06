A l'occasion de la fête de la musique qui aura lieu le vendredi 21 juin 2019, le Centre hospitalier universitaire (CHU) a accueilli ce mercredi 19 juin de manière simultanée sur ses sites nord et sud, des artistes de tous horizons. A l'image d'un festival de musique, des artistes se sont produits bénévolement dans différents espaces au sein de l'établissement.

Des prestations artistiques ont ainsi été organisées dans les lieux de passage, mais aussi au chevet des patients (pédiatrie, hémodialyse, gériatrie, santé mentale). Aussi, le CHU a-t-il baptisé cet événement le "CHU Festi'Musik".

Pour cette édition, l’établissement a souhaité une fête de la musique intimiste proche du public hospitalier, l’objectif étant de permettre aux patients hospitalisés de s’évader un peu de leur quotidien difficile et de proposer au personnel une pause musicale dans leur journée. Ils ont ainsi pu écouter au choix de la musique créole, comorienne, des orchestres, des écoles de musique et de danse, du rock, du blues, ou encore de la pop & soul musique. L'espace d'un instant, on en aurait presqu'oublié qu'on était à l'hôpital.

Parmi les artistes présents, il y avait notamment :

Sur le CHU site de Félix Guyon : Tropic Harmonie, Anima project, artiste et personnel au CHU, site de Félix Guyon, Chakires, artiste comorien, la troupe de musique indienne Palavasson, l’orchestre de musique à l’école, Tendance Et Vie Dance, les danseurs Pondy Superstars, l’association Réunionnaise d’Expansion Musicale, les enfants de Salazie de Rougemont, Néroli, Cécile du Cap, Laurianne Galaor bénévole de l’association " Sourire de l’enfant ".

Sur les sites sud du CHU : M.Richard Dubard, Mme Catherine Caton et l’école de musique de Saint-Joseph, le groupe Coeur Créole, et Cedkar Music groupe d'artistes et personnels au CHU sites sud.

" Le CHU Festi'Musik a pu se concrétiser grâce à la participation de plusieurs partenaires engagés auprès du CHU : District Inner WHEEL Réunion Madagascar, l’association Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers, l’association Sourire de l’Enfant, l’association Ti Prince Marmailles, l’entreprise VS Events, la Saline BeachTeam, l’association Femmes en Action Océan Indien, l’association Les Maillons de l’espoir, le fleuriste " précise le CHU dans un communiqué.