Ce mercredi 19 juin 2019 a eu lieu la remise des prix du concours de création d'entreprises de La Réunion organisé par la Technopole. "Cette année ce ne sont pas moins de 153 inscriptions, 87 dossiers éligibles, 13 finalistes et 8 lauréats. Cette année, 43% des dossiers reçus sont des projets portés par des femmes" indiquent les organisateurs (Photo DR)

C’est lors de la sélection du jury final, le 11 juin, que le jury composé de 10 experts de la création d’entreprise et de l’innovation et d’un entrepreneur, s’est réuni pour délibérer. Suite aux présentation des projets par les porteurs, 8 prix ont été décernés. Des prix ont donc été remis ce mercredi et les lauréats de cette année sont :

• 1er prix : le projet JobY porté par Ingrid Violeau. Le principe est une recherche d’emploi professionnelle grâce à un jeu digital.

• 2ème prix, prix spécial bio-économie tropicale et prix du public : le projet Mamilafé porté par Maia Lainé, Murielle Chane et Amélie Ducros. Le principe est la fabrication et la commercialisation de petits pot pour bébés à base de produits locaux.

• 3ème prix : le projet Smart Ocean Watcher porté par Anthony Champagneux et Stéphane Masson. L’objectif est de créer un dispositif submersible capable de lancer une alerte visuelle et sonore en cas de détection de requin.

• prix spécial numérique : le projet Spotrise porté par Marc Josia. Il s'agir d'une plateforme de vidéo à la demande pour les 18-35ans, visant à réduire l’impact de la barrière de la langue en facilitant l’accès à l’information.

• prix spécial Espoir : le projet Nout Sport porté par Vincent Jacob, Bryan Clain et Sébastien Robert. C’est un espace communautaire qui permet aux sportifs et supporters de réunir leurs vidéos de rencontres sportives offrant une réelle connexion entre ces derniers.

"Depuis 2013, le concours de création d’entreprises innovantes a pour but de stimuler la création d’entreprises sur le territoire, de faire émerger des projets de startups innovantes localement, source de croissance et d’emploi pour les années à venir, de détecter de nouveaux projets pour l’Incubateur Régional et de développer un tremplin pour les porteurs de projets d’entreprises innovantes sur le territoire" détaillent les organisateurs.

Il est destiné à toute personne majeure ayant une idée innovante et souhaitant la concrétiser en créant sa propre société. L’innovation, proprement dite, peut concerner un produit, un procédé, un nouveau type de commercialisation ou d’organisation.

Depuis le lancement du concours, 701 candidatures ont été reçues, 332 dossiers analysés, 86 finalistes et 39 lauréats qui ont été primés. Parmi ces projets 14 ont intégré l’Incubateur Régional de La Réunion.

