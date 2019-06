Publié il y a 31 minutes / Actualisé le Mardi 18 Juin à 16H56

Matante Rosina a tout prévu : elle va faire un double noeud à sa capeline et ne pas étendre son linge ce jeudi 20 juin 2019. Et pour cause, sa cousine Mimose lui a dit qu'il y aurait des rafales de vents de 70/80 km/h, avec des pointes à 85km/h dans le nord et le sud. Seules les plages de l'ouest seront un peu protégées. Et chez vous c'est comment ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

