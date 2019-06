Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Le CHU de La Réunion, en partenariat avec l'Université de La Réunion et le Groupe hospitalier Est Réunion (GHER), organise le troisième congrès international de chirurgie de l'obésité, les 20 et 21 juin 2019. L'obésité est la 1ère épidémie non infectieuse dans le monde. Elle touche plus de 7 millions de personnes en France (soit 15,7 % de la population adulte). A La Réunion, où plus d'une personne sur deux est obèse ou en surpoids, la situation est particulièrement préoccupante pour les enfants.

