Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Une audience du tribunal administratif (TA) de La Réunion s'est tenue le jeudi 20 juin 2019 pour examiner les requêtes introduites par Investissement et commerce cinéma (ICC) et Jean-Gaël Anda contre la CIVIS . Il s'agit des recours de ces deux protagonistes contre la délibération du 31 août 2016 par laquelle le conseil communautaire de la CIVIS avait agréé le projet de vente du foncier de la ZAC Pierrefonds aérodrome par la Société publique locale d'aménagement (SPLA) Grand Sud, concessionnaire de la ZAC, à la Holding Ethève pour la réalisation d'un complexe de dix salles de cinéma et des équipements annexes.

