La mairie de Saint-Denis est dans le viseur de la Chambre régionale des comptes (CRC) et avec elle Gilbert Annette. Une enquête préliminaire a également été ouverte concert le cabinet du maire, composé de 55 personnes alors que la loi n'autorise que 5 collaborateurs. Epinglé pour favoritisme, népotisme, et non-respect des règles en terme de marchés publics, Gilbert Annette a tenu à faire le point sur ces accusations. Il affirme haut et fort qu'il n'y a eu "aucun détournement" à la mairie de Saint-Denis, et se justifie concernant le recrutement des employés à la mairie, les marchés publics, l'organisation du temps de travail ou encore les finances de la ville. (Photo rb/www.ipreunion.com)

