Publié il y a 19 minutes / Actualisé le Mercredi 19 Juin à 07H03

Matante Rosina a un peu mal à la tête ce vendredi 21 juin 2019 : tout ce vent fini par la fatiguer. Elle en a parlé avec sa cousine Mimose et cette conversation a achevé de l'agacer... en effet Miose a vu dans le fond de sa cour qu'il y aura encore des rafales de vent soufflant entre 70 et 80 km/h le long du littoral nord et sud. Elle a vu aussi que tout cela finira par beaucoup agiter la mer. Et chez vous c'est comment ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

