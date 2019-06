BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi 22 juin 2019



C'est officiel, l'État veut à tout prix ouvrir Bois-Blanc...

Décidément, l'Etat n'en démord pas et souhaite vraiment ouvrir à tout prix la carrière de Bois-Blanc. Cette ouverture, c'est justement ce qui fait l'objet d'une réunion prévue le 1er juillet 2019. La DEAL (direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) a convoqué une commission pour demander une "mise à jour" du schéma départemental des carrières de 2010. Officiellement il s'agit d'une procédure classique puisque le schéma a été annulé par la cour d'appel de Bordeaux. Les opposants à la carrière de Bois Blanc y voient plutôt une tentative de "passage en force de l'Etat". Cela alors que le lundi 29 avril 2019, le tribunal administratif a suspendu les arrêtés préfectoraux autorisant l'exploitation de la carrière de Bois Blanc et le défrichement du site. La juridiction administrative doit maintenant se prononcer sur le fond du dossier, à savoir une interdiction ou non d'ouverture de la carrière. Sans attendre l'Etat s'est pourvu en cassation contre la suspension décidée par le TA... Pour rappel, la carrière de Bois Blanc est censée alimenter en roches massives la partie digue de la nouvelle route du Littoral

La fête de toutes les musiques dans toute La Réunion

C'est officiel, les stands ont été installés dans les rues, les bars de fortunes aussi : ce vendredi 21 juin 2019, l'hiver austral débute en musique à La Réunion. La 38ème édition de cette célébration de toutes les musiques a commencé dans certaines communes dès le début de la semaine et se poursuivra ce week-end, mais c'est ce vendredi soir que les plus grosses festivités ont lieu. Imaz Press vous fait vivre la soirée comme si vous y étiez, en photos et en vidéos

Sainte-Suzanne : un scootériste tué dans un accident

Un scooter et un 4x4 sont entrés en collision ce vendredi soir 21 juin 2019 dans l'avenue Pierre Mendes France à Sainte-Suzanne. Le pilote du deux roues n'a pas survécu au choc violent. Il était déjà en arrêt cardiovasculaire lorsque les secours sont arrivés sur place et ils n'ont pas pu le réanimer (

La Réunion, championne d'Europe de voile

Julien Stainer et son coéquipier Thomas Proust ont remporté en voile le championnat d'Europe jeunes de Nacra 15 à Kiel en Allemagne. A 17 ans, Julien a été 5 fois champion de la Réunion en SL 16. Il a intégré le Pôle espoir voile de la Rochelle en septembre dernier en étant toujours licencié à la base nautique de l'ouest à Saint-Gilles, il porte donc les couleurs de La Réunion.

Barrage EDF de Takamaka : un demi siècle d'histoire

Le samedi 29 et le dimanche 30 juin 2019, EDF 0 La Réunion fêtera les 50 ans du site hydroélectrique de Takamaka à Saint-Benoît. Plusieurs animations sont prévues pour fêter ce demi siècle au service decs Réunionnais.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Le vent est toujours là

Les jours passent et se ressemblent, Matante Rosina prévoit encore de grosses rafales de vent dans l'est et le sud ce samedi 22 juin 2019. Elle voit aussi une mer agité, des nuages sur les hauts et du soleil dans les bas. C'est comment au-dessus de vos têtes ?