Publié il y a 54 minutes / Actualisé le Vendredi 21 Juin à 17H59

Le samedi 15 juin 2019, 260 jeunes des écoles, collèges et lycées de Toamasina, à Madagascar, ont participé à des actions de nettoyage, à une "battle" de haka et à un tournoi de beach rugby. Un concept Esprit Beach qui entremêle le sport, la culture et l'éducation. Des événements organisés en collaboration avec l'association 974 Action, la ligue Atsinanana Rugby sous l'égide de la Fédération Malagasy de Rugby.

