Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Afin de répondre à l'attente des entrepreneurs réunionnais, Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé deux greffiers de tribunal de commerce à La Réunion. Ainsi, par deux arrêtés du 14 juin 2019 publiés au Journal officiel de la République française (JORF) du 20 juin, les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée " GTC Saint-Denis- Mamoudzou " et " SELARL GTC Saint-Pierre de La Réunion " ont été nommées greffières de tribunal de commerce. Aux termes de ces mêmes arrêtés, M. Guillaume Hamon et Mme Aurélie Daniel épouse Véteau sont nommés greffiers de tribunal de commerce associés, respectivement à Saint-Denis et Saint-Pierre. Les greffiers ainsi nommés entreront en fonction le 22 juillet 2019, après avoir prêté serment. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

