Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Profitant de l'affluence lors de la fête de la Musique à Saint-Denis ce vendredi 21 juin 2019, les policiers ont procédé à de multiples dépistages des conduites sous influence . Et le constat reste sans surprise, nombre de conducteurs persistent à prendre le volant ayant bu de l'alcool plus que de raison. Résultat: en un peu plus de deux heures, onze conducteurs dont l'alcoolémie dépassait les taux légaux ont été interceptés.

Profitant de l'affluence lors de la fête de la Musique à Saint-Denis ce vendredi 21 juin 2019, les policiers ont procédé à de multiples dépistages des conduites sous influence . Et le constat reste sans surprise, nombre de conducteurs persistent à prendre le volant ayant bu de l'alcool plus que de raison. Résultat: en un peu plus de deux heures, onze conducteurs dont l'alcoolémie dépassait les taux légaux ont été interceptés.