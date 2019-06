Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 20 Juin à 07H11

Les jours passent et se ressemblent, Matante Rosina prévoit encore de grosses rafales de vent dans l'est et le sud ce samedi 22 juin 2019. Elle voit aussi une mer agité, des nuages sur les hauts et du soleil dans les bas. C'est comment au-dessus de vos têtes ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

