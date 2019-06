Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 17 juin au vendredi 22 juin 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 17 juin: baccalauréat : la philisophie pour (bien) commencer

- Mardi 18 juin : recherche en ligne sur un ordinateur ou un smartphone : les prix des billets d'avions ne sont pas les mêmes

- Mercredi 19 juin : des plages non-fumeur à La Réunion, c'est pas pour maintenant...

- Jeudi 20 juin : sans les 28 millions du gouvernement, la filière canne-sucre menacée de disparaître

- Vendredi 21 juin : billets d'avion trop chers, service client trop léger

Ce lundi 17 juin 2019, les 12 592 candidat(e)s au bac ont eu quatre heures pour plancher sur des sujets comme le bonheur, la liberté, l'Autre, la religion, la vérité... Car vous l'aurez compris, comme tous les ans, c'est la traditionnelle épreuve de philosophie qui a ouvert les épreuves (Photo rb/www.ipreunion.com)

L'IP tracking vous connaissez ? Ce terme anglophone un peu barbare ne vous dit peut-être rien mais il y a de fortes chances pour que vous connaissiez cette pratique. Car comme son nom l'indique, l'"IP" tracking est une technique qui consiste à repérer puis tracer l'"IP", ce qui correspond à une sorte de carte d'identité sur un réseau internet. Résultat : bien souvent, lorsque l'on recherche plusieurs fois sur son ordinateur connecté en wifi le prix d'un billet d'avion, le montant peut flamber en une soirée... Ils peuvent aussi être moins chers si l'on consulte sur un smartphone ou une tablette connectés en 4G les mêmes sites de réservations pour des dates, des horaires et des destinations identiques à ceux recherchés sur son ordinateur... On vous explique comment ça marche et comment lutter contre ça.

Fin mai dernier, la municipalité de Marseille interdit le tabac sur trois de ses plages. Il faut dire que les jours de forte affluence, certaines plages prennent des allures de fumoir, ce qui renvoie une mauvaise image de la cité phocéenne et à l'heure où la protection environnementale est devenue un enjeu central, on ne peut passer à côté du sujet. Si la municipalité est dans une démarche de prévention plus que de répression, quelques jours après la mise en place de l'arrêté municipal, il semblerait que les fumeurs respectent globalement l'interdiction. Des plages non-fumeurs, tentant, non ? Qu'en est-il à La Réunion ? Notre île est-elle en train de louper le coche ?

La filière canne-sucre est plus que jamais menacée. Les mondes agricole et politique sont en émoi après l'intervention d'Annick Girardin à l'Assemblée devant les députés. Et pour cause, la ministre des Outre-mer a indiqué que le maintien de l'aide annuelle de l'Etat allant aux producteurs de sucre était en "débat" pour l'année prochaine. Or si cette somme - 28 millions d'euros par an - disparaît, les planteurs le disent clairement : c'est la catastrophe assurée, et assurément la fin de la filière canne. La Chambre d'Agriculture est plus modérée de son côté. Optimiste, elle estime que l'enveloppe de l'Etat sera conservée l'année prochaine, et que la filière canne peut de toute façon, au fil des années, laisser place à d'autres cultures.

A l'occasion des vacances d'hiver austral qui débutent le 4 juillet, certains d'entre vous sont peut-être en train d'éplucher les dernières promotions, à l'affut du billet le moins cher possible. D'autres, plus prévoyants, seront peut-être déjà en train de réserver leur aller-retour pour les vacances d'été. Dans tous les cas le constat est le même : où que vous alliez, les billets sont hors de prix. Et malgré des prix en constante augmentation, le service client ne suit pas.

