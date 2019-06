Du vendredi 21 juin au dimanche 23 juin 2019, 105 infractions dont 76 génératrices d'accidents graves ont été constatées par la gendarmerie nationale. 16 permis de conduire ont été retirés. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

Voici le bilan de lutte contre l'insécurité routière conduite par les 15 motocyclistes de la gendarmerie de permanence ce week-end :

- 16 permis de conduire retirés

- 25 conduites sous l'emprise de l'alcool (CEEA) dont 9 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré).

- 9 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants (CES);

- 18 excès de vitesse avec interception et 15 photos réalisées par les radars embarqués;

- 3 conduites sans permis ou avec permis annulé, suspendu.

- 2 défauts d'assurance;

- 1 refus d'obtempérer (auteur identifié);

- 5 infractions aux règles de priorité;

- 15 usages du téléphone en conduisant;

- 5 non-port de ceinture;

- 7 autres infractions

Par ailleurs, il y a eu ce week-end 11 accidents, dont la tragique collision vendredi soir entre un scooter et un véhicule à Sainte-Suzanne qui a coûté la vie au cyclomotoriste de 33 ans ; un autre accident grave survenu à la Plaine des Cafres deux heures avant avec deux jeunes hommes toujours dans le coma 48 heures plus tard. Tous ces accidents relèvent d'une faute de comportement. L'alcool est en cause dans 7 autres collisions ou sorties de routes avec fort heureusement des conséquences corporelles minimes.