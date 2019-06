Publié il y a 16 minutes / Actualisé le Vendredi 21 Juin à 18H05

Étudiants, doctorants, chercheurs, consultants, entrepreneurs, collectivités et administrations : StartUP Trail c'est le prochain rendez-vous innovant du territoire organisé par Digital Réunion et la French Tech Réunion. Les 24 et 25 juin 2019, deux journées pour réaliser son propre parcours " trail " d'ateliers d'open-innovation personnalisé, autour de problématiques liées au territoire et à ses entreprises.Cet événement se déroulera dans l'ouest et le nord de l'île.

