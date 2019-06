BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi 24 juin 2019



- La nouvelle monnaie virtuelle Libra a de quoi inquiéter les gouvernements

- Foot féminin : la folle aventure continue pour les Bleues et la Réunionnaise Valérie Gauvin

- Des étudiants seychellois en visite à La Réunion pour passer leur bac

- Urgences du CHU de Saint-Pierre : la mobilisation continue

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée pluvieuse en perspective

La nouvelle monnaie virtuelle Libra a de quoi inquiéter les gouvernements

Vous en avez sans doute entendu parler : Facebook lance sa nouvelle monnaie virtuelle. Appelée "Libra", elle devrait servir à effectuer des transactions, à savoir envoyer de l'argent, sans frais, via internet, mais également régler certains commerçants en ligne. Comment ça marche ? Et surtout quels sont les risques ? Les banques sont inquiètes, et les réactions ne se font pas attendre, le Crédit mutuel par exemple appelle déjà les Etats à s'opposer fermement à cette cryptomonnaie. Le ministre de l'Economie, lui, met en garde Facebook.

Foot féminin : la folle aventure continue pour les Bleues et la Réunionnaise Valérie Gauvin

Un suspense haletant, la VAR qui joue les premiers rôles, la Réunionnaise Valérie Gauvin qui marque le premier but et la capitaine qui sauve la patrie: les Bleues d'Amandine Henry ont arraché la victoire contre le Brésil (2-1 a.p) dimanche au Havre, pour s'envoler vers les quarts de finale de la Coupe du monde et un possible choc face aux Etats-Unis.

Des étudiants seychellois en visite à La Réunion pour passer leur bac

Aux Seychelles aussi, des élèves sont dans l'angoisse des examens du baccalauréat 2019. Une dizaine d'étudiants seychellois ont d'ailleurs fait spécialement le déplacement à l'Île de la Réunion pour y passer leurs épreuves, leur école n'ayant pas l'homologation du ministère de l'Éducation Nationale pour faire passer le bac aux jeunes seychellois et expatriés français.

Urgences du CHU de Saint-Pierre : la mobilisation continue

Depuis le 31 mai 2019, un mouvement de grève illimitée a commencé au service des Urgences du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Pierre. Soutenu par la CFTC, une forte mobilisation avait été organisée le 5 juin dernier pour dénoncer les conditions de travail et les conditions d'accueil des patients. Dans ce cadre, le personnel hospitalier appellent à une mobilisation générale le 26 juin devant le CHU. Ils souhaitent par la suite former un cortège pour aller déposer une motion à la sous-préfecture.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée pluvieuse en perspective

Sortez les parapluies, car Matante Rosina prévoit de la pluie un peu partout dans l'île pour toute ce lundi 24 juin 2019. Le ciel devrait rester couvert une bonne partie de la journée, avec quelques éclaircis possibles dans le nord.